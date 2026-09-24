امارات کا غزہ میں 10 لاکھ افراد کے لیے ’موسم سرما کے ملبوسات‘ کے اقدام کا آغاز

غزہ، 24 ستمبر، 2026 (وام) -- آپریشن 'الفارس الشهم 3' نے غزہ کی پٹی میں 10 لاکھ مستفیدین کے لیے ’’موسم سرما کے ملبوسات‘‘ اقدام شروع کیا ہے، جس کے تحت فلسطینی خاندانوں کو سردیوں کے لیے ضروری کپڑے، کمبل اور دیگر سامان فراہم کیا جائے گا۔
اقدام کے پہلے امدادی طیارے میں زاید خیراتی و انسانی فاؤنڈیشن کی جانب سے 5,000 سرمائی کٹس بھیجی گئی ہیں، جن میں 50,000 جیکٹس، موسم سرما کی دیگر ضروری اشیا اور کمبل شامل ہیں تاکہ متاثرہ خاندانوں کو سرد موسم سے تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
زاید خیراتی و انسانی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کمیونٹی سروسز عبدالعزیز الزیدی نے کہا کہ آپریشن الفارس الشهم 3 کے تعاون سے روانہ کی گئی یہ کھیپ موسم سرما سے قبل فلسطینی خاندانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فراہم کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بانیٔ امارات مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان کی قائم کردہ انسانی ہمدردی کی اقدار کی عکاسی کرتا ہے اور غزہ تک ضروری امداد پہنچانے کے لیے اماراتی اداروں کی مشترکہ کوششوں کو اجاگر کرتا ہے۔
اماراتی امدادی کارروائیوں کے ڈائریکٹر حمود العفاری نے بتایا کہ ’’موسم سرما کے ملبوسات‘‘ اقدام غزہ کے عوام کی ضروریات کے پیش نظر ہر سال شروع کیا جاتا ہے اور رواں سال اس کے ذریعے 10 لاکھ افراد کو فائدہ پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پہلے امدادی طیارے میں فاؤنڈیشن کی شمولیت فلسطینی خاندانوں کی مدد اور سرد موسم کے اثرات سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اماراتی انسانی ہمدردی کے اداروں کی مربوط کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔
یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر شروع کیے گئے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کا حصہ ہے، جس کے تحت متحدہ عرب امارات فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔