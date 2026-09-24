امارات نے ایرانی فضائی کمپنیوں کی پروازیں تاحکم ثانی معطل کردیں

ابوظہبی، 24 ستمبر، 2026 (وام) -- جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی جی سی اے اے نے متحدہ عرب امارات سے اور امارات کے لیے ایرانی فضائی کمپنیوں کی پروازیں آج جمعرات، 24 ستمبر سے تاحکم ثانی معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اتھارٹی کے مطابق یہ فیصلہ امریکا کی جانب سے ایرانی فضائی کمپنیوں پر دنیا کے مختلف ممالک کے ہوائی اڈے استعمال کرنے کی پابندی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔
جی سی اے اے نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان فضائی آمدورفت معمول پر آنے تک کسی بھی نئی پیش رفت سے متعلقہ حکام اور عوام کو مسلسل آگاہ رکھا جائے گا۔
اتھارٹی نے عوام پر زور دیا کہ پروازوں سے متعلق معلومات صرف سرکاری اور مجاز ذرائع سے حاصل کی جائیں۔