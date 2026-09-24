متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی ہفتے میں سائبر مزاحمت اور مصنوعی ذہانت کی گورننس سے متعلق وژن اور تجربات پیش کیے

نیویارک، 24 ستمبر، 2026 (وام) -- اماراتی حکومت کے سائبر سکیورٹی کے سربراہ ڈاکٹر محمد الکویتی نے کہا ہے کہ سائبر سکیورٹی محفوظ ڈیجیٹل تبدیلی، قابلِ اعتماد ڈیجیٹل معیشتوں اور محفوظ اسمارٹ شہروں کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے ڈیجیٹل خدمات، ابھرتی ٹیکنالوجیز اور اسمارٹ نظاموں میں تحفظ کو ابتدا ہی سے بنیادی عنصر کے طور پر شامل کرنا ضروری ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے اعلیٰ سطحی ہفتے کے دوران متحدہ عرب امارات نے مختلف گول میز اجلاسوں، اسٹریٹجک مکالموں، دوطرفہ ملاقاتوں اور خصوصی سیشنز میں شرکت کرتے ہوئے سائبر مزاحمت، مصنوعی ذہانت کی ذمہ دارانہ گورننس، پوسٹ کوانٹم تیاری اور محفوظ ڈیجیٹل تبدیلی سے متعلق اپنے تجربات پیش کیے۔
عالمی سطح پر بڑھتی ڈیجیٹل وابستگی کے تناظر میں ڈاکٹر الکویتی نے سائبر سکیورٹی کو مشترکہ بین الاقوامی ذمہ داری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل خطرات قومی سرحدوں تک محدود نہیں رہتے، اس لیے خطرات سے متعلق معلومات کے تبادلے، پالیسی اور معیارات میں ہم آہنگی، صلاحیت سازی، مشترکہ تیاری اور پوسٹ کوانٹم دور کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔
اسی سلسلے میں نجی شعبے کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پائیدار قومی سائبر صلاحیتوں کی تشکیل کے لیے شراکت داری کو محض ٹیکنالوجی کے استعمال تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ مشترکہ ترقی، علم کی منتقلی، تحقیق و ترقی، خصوصی تربیت، آزمائشی ماحول اور مراکزِ امتیاز کے ذریعے حکومت، صنعت، جامعات اور عالمی ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جا سکتا ہے۔
ان کے مطابق اس نوعیت کی شراکت داریاں عالمی مہارت کو مقامی صلاحیتوں اور قومی ٹیلنٹ میں منتقل کرنے کے ساتھ طویل مدتی جدت اور جدید سائبر حل کے نفاذ کو بھی تیز کر سکتی ہیں۔
مستقبل کی تیاری میں جدت کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر الکویتی نے کہا کہ امارات حکومت اور سائبر سکیورٹی آپریشنز میں مصنوعی ذہانت، آٹومیشن اور جدید تجزیاتی ٹیکنالوجیز کے ذمہ دارانہ استعمال کو وسعت دے رہا ہے، تاکہ خطرات کی جلد شناخت، فیصلہ سازی، فوری ردعمل اور آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔
اس حکمت عملی کو وسیع تر جدتی نظام سے جوڑتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اسٹارٹ اپس، ایکسیلیریٹرز، انکیوبیٹرز، پائلٹ پروگرامز اور اسکیل اپ پلیٹ فارمز کی معاونت بھی کی جا رہی ہے، تاکہ نئی ٹیکنالوجیز کو ابتدائی تصورات اور نمونوں سے عملی قومی صلاحیتوں میں تبدیل کیا جا سکے۔
ڈاکٹر الکویتی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سائبر سکیورٹی، محفوظ ڈیجیٹل تبدیلی، اسمارٹ شہروں، بین الاقوامی تعاون، اسٹریٹجک شراکت داری اور جدت کو ایک مربوط مستقبل دوست حکمت عملی میں یکجا کر رہا ہے، جس کا مقصد ایک محفوظ، مضبوط، مسابقتی اور انسان مرکز ڈیجیٹل نظام تشکیل دینا ہے۔