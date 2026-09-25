انڈونیشیا میں جنگلاتی آگ سے 409 پروازیں متاثر

جکارتہ، 25 ستمبر، 2026 (وام) -- انڈونیشیا کی وزارتِ ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ کالیمنتان میں جنگلاتی آگ کے باعث حدِ نگاہ میں کمی سے سینکڑوں پروازیں متاثر ہوئی ہیں، تاہم فضائی تحفظ بدستور اولین ترجیح ہے۔
انٹارا نیوز ایجنسی کے مطابق انڈونیشیا کے ڈائریکٹر جنرل برائے فضائی نقل و حمل لقمان ایف لائسا نے کہا کہ متعلقہ حکام جنگلاتی آگ کے فضائی آپریشنز اور فلائٹ سیفٹی پر اثرات کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں اور ہوا بازی کے شعبے سے وابستہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ آگ سے اٹھنے والا دھواں ہوائی اڈوں کے اطراف حدِ نگاہ کم کر سکتا ہے، جس کے باعث پروازوں کے آپریشنز متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے حالات میں ہر آپریشنل فیصلے میں مسافروں اور پروازوں کا تحفظ بنیادی ترجیح رہتا ہے۔
وزارت کے مطابق 14 سے 20 ستمبر 2026 کے دوران مجموعی طور پر 409 پروازیں متاثر ہوئیں۔