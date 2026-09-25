مضبوط ڈالر کے باعث سونا ہفتہ وار 2 فیصد کمی کی جانب گامزن

عالمی دارالحکومت، 25 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا، تاہم مضبوط امریکی ڈالر اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود بلند سطح پر برقرار رکھنے کی بڑھتی توقعات کے باعث سونا ہفتہ وار کمی کی جانب بڑھ رہا ہے۔
گرین وچ وقت کے مطابق 02:00 بجے اسپاٹ گولڈ 0.2 فیصد بڑھ کر 4,288.36 ڈالر فی اونس ہوگیا، تاہم رواں ہفتے اب تک اس کی قیمت میں 2 فیصد کمی آ چکی ہے۔ امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 4,323.10 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.1 فیصد کمی کے ساتھ 63.81 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم 0.5 فیصد بڑھ کر 1,756.90 ڈالر ہوگیا۔ پیلیڈیم 1.3 فیصد کمی کے ساتھ 1,257.56 ڈالر فی اونس پر آگیا۔ تینوں دھاتیں بھی ہفتہ وار خسارے کی جانب گامزن ہیں۔