عبداللہ بن زاید کی نیویارک میں وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ملاقات

نیویارک، 25 ستمبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔
ان ملاقاتوں کے سلسلے میں عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے جمہوریہ ایسٹونیا کے وزیر خارجہ مارگس ساہکنا، آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وونگ اور جمہوریہ گھانا کے وزیر خارجہ سیموئل اوکودزیٹو ابلکوا سے بات چیت کی۔
ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کو وسعت دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ بالخصوص معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، غذائی تحفظ، جدید ٹیکنالوجی، ثقافت، تعلیم اور صحت کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت، قابل تجدید توانائی اور موسمیاتی شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دوطرفہ تعاون کے علاوہ فریقین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل متعدد امور پر بھی بات چیت کی، جن میں بین الاقوامی تنظیموں کے فریم ورک میں تعاون کو فروغ دینا اور علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں شامل تھیں۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ مضبوط، تعمیری اور خوشحال تعلقات استوار کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ وسیع تر بین الاقوامی شراکت داریاں پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے اور مشترکہ خوشحالی کے حصول کی کوششوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
ملاقاتوں کے دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور وزرائے خارجہ نے موجودہ علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی نقطہ نظر کا تبادلہ کیا۔
بات چیت میں 2026 کی اقوام متحدہ آبی کانفرنس کی تیاریوں کو بھی خصوصی طور پر زیر بحث لایا گیا۔ اس کانفرنس کی مشترکہ میزبانی متحدہ عرب امارات اور جمہوریہ سینیگال 8 سے 10 دسمبر تک کریں گے، جبکہ فریقین نے پانی سے متعلق عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مزید مؤثر بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
اسی سلسلے میں عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کمفرٹ ایرو سے بھی ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں انسانی ہمدردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کی صدر مرجانا اسپولیاریچ ایگر سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے درمیان انسانی ہمدردی اور امدادی شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا، جبکہ دنیا کے مختلف خطوں میں متاثرہ شہریوں کی فوری انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بین الاقوامی ردعمل کو مزید مؤثر اور مربوط بنانے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی۔
ان ملاقاتوں میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر مملکت شیخ شخبوت بن نہیان النہیان، متحدہ عرب امارات امدادی ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد محمد العامری، معاون وزیر خارجہ برائے جدید سائنس و ٹیکنالوجی عمران شرف اور قدرتی ماحول کے امور کے لیے وزیر خارجہ کی خصوصی ایلچی رزان خلیفہ المبارک نے بھی شرکت کی۔