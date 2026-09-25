عبداللہ بن زاید کی نیویارک میں اینٹیگوا اور باربوڈا کے وزیراعظم سے ملاقات

نیویارک، 25 ستمبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر انٹیگوا و باربوڈا کے وزیراعظم گیسٹن براؤن سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، بالخصوص اقتصادی، تجارتی اور سیاحتی شعبوں میں شراکت داری کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے ان دیگر شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی جو دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات اور مشترکہ مفادات کے حصول میں معاون ثابت ہوسکتے ہیں۔
دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ فریقین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے ایجنڈے میں شامل متعدد امور کا بھی جائزہ لیا۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے انٹیگوا و باربوڈا کے ساتھ تعلقات اور تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو وسعت دینا مشترکہ مفادات کے حصول کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔
ملاقات میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی اور کیریبین و بحرالکاہل کی ریاستوں کے لیے وزیر خارجہ کے ایلچی عمر شہادہ نے بھی شرکت کی۔