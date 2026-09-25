منصور بن زاید سے لیبیائی عرب مسلح افواج کے نائب کمانڈر انچیف کی ملاقات

ابوظہبی، 25 ستمبر 2026 (وام) -- نائب صدر، نائب وزیراعظم اور چیئرمین صدارتی دیوان عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے ابوظہبی میں لیبیائی عرب مسلح افواج کے نائب کمانڈر انچیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران عزت مآب شیخ منصور بن زاید اور لیفٹیننٹ جنرل صدام حفتر نے متحدہ عرب امارات اور لیبیا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
فریقین نے متعدد علاقائی امور اور تازہ پیش رفت پر بھی نقطہ نظر کا تبادلہ کیا۔