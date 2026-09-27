شیخ عبداللہ بن زاید کی نیویارک میں متعدد وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں، دوطرفہ تعاون اور عالمی امور پر تبادلہ خیال

نیویارک، 27 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شریک متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، جن میں دوطرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور اہم علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے برونائی دارالسلام کے وزیر خارجہ شہزادہ عبدالمتین، مالدیپ کے وزیر خارجہ اروتھی شام آدم اور نیپال کے وزیر خارجہ ششیر خانال سے ملاقات کی۔
بات چیت میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت، سیاحت، توانائی اور مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا، تاکہ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے اور ترقی و خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔
اس موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ تازہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات پائیدار ترقی، سلامتی، استحکام اور اقتصادی خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داریوں کو مزید مضبوط اور تعمیری تعاون کے دائرے کو وسیع کرتا رہے گا۔
گفتگو میں 2026 اقوام متحدہ آبی کانفرنس کی تیاریوں پر بھی بات ہوئی، جس کی مشترکہ میزبانی متحدہ عرب امارات اور سینیگال 8 سے 10 دسمبر تک کریں گے۔ فریقین نے پانی سے متعلق عالمی چیلنجز سے نمٹنے اور آبی وسائل کے پائیدار انتظام کے لیے بین الاقوامی تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔
اسی سلسلے میں عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری جنرل برائے انسانی امور اور ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر ٹام فلیچر سے بھی ملاقات کی۔ دونوں جانب سے علاقائی و بین الاقوامی صورتحال، انسانی ہمدردی کے شعبے میں تعاون اور رابطہ بڑھانے، اور بحرانوں کے اثرات کم کرنے کے لیے عالمی امدادی کوششوں کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقاتوں میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی، وزیر مملکت لانا نسیبہ، وزیر مملکت سعید الہاجری اور اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کے مستقل مندوب سفیر محمد ابوشہاب بھی شریک تھے۔