آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت 458 ٹن امداد لے کر امارات کے تین قافلے غزہ میں داخل

ابوظہبی، 27 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے تین انسانی امدادی قافلے رواں ہفتے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن میں 28 ٹرکوں کے ذریعے 458 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔ یہ امداد آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور ان کی مشکلات کم کرنے کی جاری کوششوں کا حصہ ہے۔
قافلوں میں خوراک، عارضی رہائش کے لیے ضروری سامان اور مرکزی کچن کے لیے درکار اشیا شامل تھیں، جن کا مقصد غزہ میں انسانی امدادی کارروائیوں کو مضبوط بنانا اور متاثرہ خاندانوں کی ضروریات پوری کرنا ہے۔
تازہ امدادی کھیپ کے بعد آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے آغاز سے اب تک غزہ پہنچنے والے اماراتی امدادی ٹرکوں کی مجموعی تعداد 14,341 ہوگئی ہے، جن کے ذریعے مجموعی طور پر 136,891 ٹن انسانی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔
امدادی سامان کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے آپریشن کی ٹیم العریش میں قائم اماراتی انسانی امداد لاجسٹکس مرکز کے ذریعے قافلوں کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں امدادی سامان وصول کرنے، چھانٹی، تیاری اور غزہ روانگی کا پورا عمل ایک مربوط نظام کے تحت انجام دیا جاتا ہے تاکہ امداد بروقت ضرورت مندوں تک پہنچ سکے۔