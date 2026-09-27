شیخ سیف بن زاید کی مختلف ممالک کے وزرائے انصاف و داخلہ سے ملاقاتیں

ابوظہبی، 27 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان نے جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کی 15ویں کانگریس ابوظہبی 2026 کے موقع پر برادر اور دوست ممالک کے متعدد وزرائے انصاف و داخلہ سے ملاقاتیں کیں۔
ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ’اعلامیہ ابوظہبی' کے اصولوں کو عملی تعاون اور شراکت داری میں تبدیل کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔
فریقین نے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے اور زیادہ سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے حصول کے لیے مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔