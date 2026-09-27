مالدیپ کا سرحد پار جرائم اور سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے امارات کے ساتھ تعاون بڑھانے پر زور

ابوظہبی، 27 ستمبر، 2026 (وام) -- مالدیپ کے پراسیکیوٹر جنرل عباس شریف نے کہا ہے کہ جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کی 15ویں کانگریس ابوظہبی 2026 میں ان کے ملک کی شرکت کا مقصد متحدہ عرب امارات اور دیگر شریک ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانا اور بالخصوص سائبر کرائم سمیت سرحد پار جرائم سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا ہے۔
کانگریس کے موقع پر ایمریٹس نیوز ایجنسی وام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے متحدہ عرب امارات کی میزبانی اور شریک وفود کے شاندار استقبال کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانگریس مختلف ممالک کے درمیان تجربات کے تبادلے اور مستقبل کے تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔
اسی تناظر میں عباس شریف نے بتایا کہ مالدیپ مصنوعی ذہانت سے متعلق اپنے اقدام کو مزید ترقی دینے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے تعاون کا بھی خواہاں ہے، تاکہ نئی ٹیکنالوجیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جرائم کی روک تھام اور انصاف کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ اب تک ہونے والی ملاقاتوں میں مستقبل کے تعاون اور معاونت کے کئی نئے امکانات سامنے آئے ہیں، اور مالدیپ ان روابط کو مزید مضبوط اور وسیع شراکت داری میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔