عالمی منڈی میں تیل ایک فیصد سے زائد مہنگا، برینٹ 106.14 ڈالر فی بیرل

سنگاپور، 28 ستمبر 2026 (وام) -- پیر کو ایشیائی منڈیوں میں ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں ایک فیصد سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
برینٹ خام تیل کے فیوچر 1.82 ڈالر یا 1.74 فیصد اضافے کے ساتھ 106.14 ڈالر فی بیرل ہوگئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے فیوچر 1.14 ڈالر یا 1.23 فیصد بڑھ کر 93.55 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے۔
حالیہ کاروباری سیشنز کے دوران تیل کی قیمتوں میں نمایاں اتار چڑھاؤ برقرار ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطیٰ سے توانائی کی رسد میں ممکنہ خلل کے حوالے سے مسلسل خدشات ہیں۔