عالمی منڈی میں سونا 2.1 فیصد سستا، قیمت 4,198.10 ڈالر فی اونس

عالمی دارالحکومت، 28 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو سونے کی قیمت میں 2 فیصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں سے مہنگائی کے خدشات میں اضافہ اور امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں مزید اضافے کی توقعات نے سونے پر دباؤ بڑھایا ہے۔
گرین وچ وقت کے مطابق 03:57 بجے اسپاٹ گولڈ 2.1 فیصد کمی کے ساتھ 4,198.10 ڈالر فی اونس پر آگیا، جبکہ امریکی سونے کے مستقبل کے سودے بھی 2.1 فیصد گھٹ کر 4,231 ڈالر فی اونس رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 3.4 فیصد کمی کے ساتھ 62.08 ڈالر فی اونس رہی۔ پلاٹینم 2.7 فیصد کم ہوکر 1,730.78 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 2.8 فیصد کمی کے ساتھ 1,231.46 ڈالر فی اونس پر آگیا۔