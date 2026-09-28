منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف امارات اور نائجیریا کے درمیان تعاون کا معاہدہ

ابوظہبی، 28 ستمبر، 2026 (وام) -- نیشنل ڈرگ انفورسمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شیخ زاید بن حمد النہیان کی موجودگی میں متحدہ عرب امارات اور نائجیریا کے متعلقہ اداروں نے منشیات کی تیاری، پیداوار اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔
یہ معاہدہ ابوظہبی میں 26 ستمبر سے یکم اکتوبر تک جاری جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کی 15ویں کانگریس کے موقع پر طے پایا۔
امارات کی جانب سے نیشنل ڈرگ انفورسمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل راشد حمد الشامسی اور نائجیریا کی جانب سے نیشنل ڈرگ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بریگیڈیئر جنرل محمد بوبا ماروا نے معاہدے پر دستخط کیے۔
مفاہمت کی یادداشت کے تحت منشیات، نشہ آور نفسیاتی مادوں اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیائی مواد کی غیر قانونی پیداوار اور اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان معلومات اور ڈیٹا کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ منشیات کی نقل و حرکت کی نگرانی اور کنٹرولڈ ڈلیوری کارروائیوں میں بھی باہمی تعاون کیا جائے گا۔
معاہدے میں تجربات کے تبادلے، مشترکہ تربیت، صلاحیت سازی کے پروگرام، باہمی دوروں، اجلاسوں اور ورکشاپس کے انعقاد کے ساتھ متعلقہ تحقیق اور قوانین کے تبادلے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہ تعاون دونوں ممالک کے قومی قوانین اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ہوگا۔
یہ مفاہمت منشیات کی غیر قانونی تجارت اور منظم جرائم سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سکیورٹی اداروں کے ساتھ امارات کی شراکت داری کو وسعت دینے کی کوششوں کا حصہ ہے، جبکہ اس سے امارات اور نائجیریا کے درمیان سکیورٹی تعاون کو بھی مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔