متحدہ عرب امارات کے صدر اور ترک وزیر خارجہ کی ملاقات

ابوظہبی، 28 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران ترک وزیر خارجہ نے جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے صدرِ متحدہ عرب امارات کے لیے نیک خواہشات اور متحدہ عرب امارات کی مسلسل خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کے پیغام سے آگاہ کیا۔
عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ترک وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ صدر رجب طیب ایردوان تک ان کی جانب سے نیک تمنائیں پہنچائیں، ساتھ ہی ترکیہ اور اس کی عوام کے لیے مسلسل ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔
صدرِ امارات اور ترک وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مختلف شعبوں اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور بھی زیر غور آئے، بالخصوص مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور خطے میں سلامتی، استحکام اور پائیدار امن کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت کی گئی۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، زاید اتھارٹی برائے خصوصی افراد کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان، متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔