ابوظہبی اعلامیہ مالی جرائم کے خلاف پانچ سالہ روڈ میپ فراہم کرتا ہے: اقوام متحدہ کے عہدیدار

ابوظہبی، 28 ستمبر 2026 (وام) -- اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم کے خلیج تعاون کونسل خطے کے علاقائی نمائندے جج حاتم علی کے مطابق، جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کی 15ویں کانگریس میں منظور کیا گیا ابوظہبی اعلامیہ مالی جرائم سے نمٹنے کی کوششوں کو مضبوط بنانے کے لیے پانچ سالہ روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔
ایمریٹس نیوز ایجنسی (وام) سے گفتگو کرتے ہوئے جج حاتم علی نے کہا کہ کانگریس کے اہم نتائج میں افراد اور معاشروں کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کا عزم شامل ہے، تاکہ وہ حکومتوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوجداری انصاف سے متعلق حکام کی جرائم کی روک تھام اور ان کے خلاف کارروائی کی کوششوں میں معاونت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے کمیونٹی کی شمولیت اور سوشل میڈیا سمیت مختلف ذرائع کے استعمال پر بھی زور دیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اعلامیہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ابھرتے ہوئے مالی جرائم کے خلاف اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بھی ایک واضح روڈ میپ پیش کرتا ہے، بالخصوص ایسے جرائم کے حوالے سے جن میں مصنوعی ذہانت اور سائبر ٹیکنالوجیز کا استعمال شامل ہو۔