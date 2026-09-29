متحدہ عرب امارات کے اٹارنی جنرل کی سوئٹزرلینڈ اور قازقستان کے حکام سے عدالتی تعاون اور سرحد پار مقدمات پر بات چیت

ابوظہبی، 28 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر حمد سیف الشامسی نے سوئٹزرلینڈ کے اٹارنی جنرل اسٹیفن بلیٹلر اور جمہوریہ قازقستان کے نائب پراسیکیوٹر جنرل ژوماگالی اسخت ژوماگالی اولی کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں میں عدالتی تعاون کو مضبوط بنانے، تجربات کے تبادلے اور سرحد پار مقدمات میں رابطہ و ہم آہنگی بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔
یہ ملاقاتیں ابوظہبی میں جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کی 15ویں کانگریس کے موقع پر ہوئیں۔
ڈاکٹر حمد سیف الشامسی اور اسٹیفن بلیٹلر نے جرائم کی بدلتی ہوئی نوعیت سے نمٹنے کے لیے عدالتی تعاون کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور تجربات کے تبادلے کے طریقوں پر بات چیت کی۔
قازقستان کے نائب پراسیکیوٹر جنرل کے ساتھ ملاقات میں استغاثہ کے اداروں کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی مضبوط بنانے، جبکہ سرحد پار مقدمات میں تعاون کے ذرائع کو مزید فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔