سونا سات ہفتے کی کم ترین سطح کے قریب مستحکم

عالمی دارالحکومت، 29 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں منگل کو سونے کی قیمت سات ہفتے سے زائد کی کم ترین سطح کے قریب مستحکم رہی۔
گرین وچ وقت کے مطابق 01:40 بجے اسپاٹ گولڈ معمولی تبدیلی کے ساتھ 4,124.57 ڈالر فی اونس پر رہا۔ گزشتہ سیشن میں سونے کی قیمت 5 اگست کے بعد اپنی کم ترین سطح تک گر گئی تھی۔
امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.3 فیصد کمی کے ساتھ 4,156.70 ڈالر فی اونس پر آگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.6 فیصد کم ہوکر 60.62 ڈالر فی اونس، پلاٹینم ایک فیصد کمی کے ساتھ 1,699.86 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 0.5 فیصد گھٹ کر 1,209.08 ڈالر فی اونس رہا۔