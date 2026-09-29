شیخ عبداللہ بن زاید کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر متعدد وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں

نیویارک، 29 ستمبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شرکت کرنے والے متعدد وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے جمہوریہ یونان کے وزیر خارجہ جارج گیراپیٹریٹس، جمہوریہ سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویوین بالاکرشنن، جمہوریہ ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو کے وزیر خارجہ و کیریکوم امور شان سوبرز اور جمہوری سوشلسٹ جمہوریہ سری لنکا کے وزیر خارجہ، بیرون ملک روزگار و سیاحت وجیتھا ہیراتھ سے ملاقات کی۔
ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت، سیاحت، توانائی اور مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ باہمی مفادات کو آگے بڑھانے کے ساتھ ترقی اور خوشحالی کی کوششوں کی حمایت کی جا سکے۔
بات چیت میں تازہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے علاوہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل امور بھی زیر غور آئے۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے ترقیاتی کوششوں کو آگے بڑھانے اور استحکام و پائیدار اقتصادی خوشحالی سے متعلق عوام کی امنگوں کی تکمیل کے لیے کثیرالجہتی تعاون اور بین الاقوامی شراکت داریوں کی حمایت کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقاتوں میں 2026 کی اقوام متحدہ واٹر کانفرنس کی جاری تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس کی میزبانی متحدہ عرب امارات 8 سے 10 دسمبر تک جمہوریہ سینیگال کے ساتھ مشترکہ طور پر کرے گا۔ اس کے علاوہ پانی سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے، آبی تحفظ کو مضبوط بنانے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے جدت اور جدید ٹیکنالوجیز سے استفادہ کرنے کی بین الاقوامی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔
ملاقاتوں میں وزیر مملکت لانا نسیبہ، وزیر مملکت سعید الہاجری، اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کے مستقل نمائندے سفیر محمد ابو شہاب اور کیریبین و بحرالکاہل ریاستوں کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی عمر شہادہ نے شرکت کی۔