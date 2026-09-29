منصور بن زاید اور خالد بن سلمان کی ریاض میں برادرانہ تعلقات پر بات چیت

ریاض، 29 ستمبر 2026 (وام) -- نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان اور سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ریاض میں ہونے والی برادرانہ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے اور ان کے برادر عوام کی خوشحالی میں اضافہ ہو۔
عزت مآب شیخ منصور بن زاید آج برادرانہ دورے پر ریاض پہنچے، جہاں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ان کا استقبال کیا۔
دورے میں عزت مآب شیخ منصور بن زاید کے ہمراہ ایک وفد بھی ہے، جس میں سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری جنرل علی بن حماد الشامسی، نیشنل ایمرجنسی، کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین علی سعید مطر النیادی، توازن کونسل برائے دفاعی صلاحیت کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ناصر حمید النعیمی اور متعدد اعلیٰ حکام شامل ہیں۔