شیخ منصور کی سعودی ولی عہد سے برادرانہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر گفتگو

ریاض، 29 ستمبر 2026 (وام) -- نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے آج سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی۔
ملاقات میں سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود بھی شریک تھے۔
دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
دورے کے دوران عزت مآب شیخ منصور بن زاید کے ہمراہ سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری جنرل علی بن حماد الشامسی، نیشنل ایمرجنسی، کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین علی سعید مطر النیادی، توازن کونسل برائے دفاعی صلاحیت کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ناصر حمید النعیمی اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
برادرانہ دورے کے اختتام پر عزت مآب شیخ منصور بن زاید سعودی عرب سے روانہ ہوگئے۔
سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور متعدد حکام نے انہیں رخصت کیا۔