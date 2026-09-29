متحدہ عرب امارات کی مسجد اقصیٰ کے صحن پر دھاوے کی شدید مذمت، کشیدگی میں اضافے سے خبردار

ابوظہبی، 29 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر قومی سلامتی ایتمار بن غفیر اور آبادکاروں کی جانب سے اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں داخل ہونے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز اقدام اور ناقابل قبول انتہا پسندی قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اسرائیلی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی مکمل ذمہ داری قبول کرے، ان معاندانہ اقدامات کی مذمت کرے اور ان میں ملوث تمام افراد، بالخصوص اسرائیلی حکومت کے وزرا اور حکام، کا احتساب کرے۔
متحدہ عرب امارات نے کہا کہ مسلسل حملے اور نفرت و تشدد پر اکسانا ایک منظم انتہا پسندانہ مہم کا حصہ ہیں، جو نہ صرف برادر فلسطینی عوام کو نشانہ بناتی ہے بلکہ سماجی امن کے لیے بھی خطرہ ہے اور مزید کشیدگی کا سبب بن سکتی ہے۔
امارات نے مسجد اقصیٰ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو برقرار رکھنے، تمام مقدس مقامات کے تحفظ کو یقینی بنانے اور اوقاف کی نگرانی و مسجد اقصیٰ کے امور کے انتظام میں ہاشمی مملکت اردن کے سرپرستانہ کردار کے احترام کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔