متحدہ عرب امارات اور زیمبیا کے صدور کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت

ابوظہبی، 29 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج جمہوریہ زیمبیا کے صدر ہاکائندے ہچلیما سے ملاقات کی، جو متحدہ عرب امارات کے ورکنگ دورے پر ہیں۔
ملاقات کے آغاز میں عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے صدر ہچلیما کا خیرمقدم کیا اور انہیں نئی صدارتی مدت میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کیں، تاکہ وہ اپنے ملک اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھ سکیں۔
اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور زیمبیا کے درمیان تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا، بالخصوص معیشت، قابل تجدید توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں جانب سے مشترکہ مفادات اور ترقیاتی ترجیحات کے مطابق تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی زور دیا گیا۔
بات چیت کے دوران دونوں فریقوں نے 50 سال سے زائد عرصے پر محیط دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں حاصل ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس تناظر میں اقتصادی تنوع کے اہداف اور مشترکہ خوشحالی کے لیے ترقیاتی شراکت داری کو وسعت دینے کی اہمیت بھی اجاگر کی گئی۔
اقتصادی تعاون کے اسی سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے (سیپا) پر جاری مذاکرات بھی زیر بحث آئے۔ دونوں فریقوں نے امید ظاہر کی کہ معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد یہ دوطرفہ اقتصادی تعلقات میں اہم پیش رفت ثابت ہوگا اور سرکاری و نجی شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے مؤثر فریم ورک فراہم کرے گا۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، وفاقی قومی کونسل کے اسپیکر صقر غباش، زاید فار گڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین عزت مآب شیخ نہیان بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، زاید اتھارٹی برائے خصوصی افراد کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان سمیت متعدد شیوخ، وزرا، حکام اور شہریوں نے شرکت کی۔