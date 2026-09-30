تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ 103.73 ڈالر فی بیرل

سنگاپور، 30 ستمبر، 2026 (وام) -- ایشیائی منڈیوں میں بدھ کو ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 1.14 ڈالر یا 1.11 فیصد بڑھ کر 103.73 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل 34 سینٹ یا 0.38 فیصد اضافے کے ساتھ 89.72 ڈالر فی بیرل ہوگیا۔
برینٹ رواں ماہ تقریباً 14 فیصد اضافے کی جانب گامزن ہے، جو جولائی کے بعد اس کا سب سے بڑا ماہانہ اضافہ ہوگا۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ بھی ماہانہ بنیاد پر تقریباً 4 فیصد اضافے کی جانب بڑھ رہا ہے، جبکہ رواں ماہ اس کی قیمت مئی کے بعد پہلی بار 106 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی۔