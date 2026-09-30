کانگو میں ایبولا کے مصدقہ کیسز 8,116 ہوگئے، ایک ماہ میں 2 ہزار سے زائد اضافہ

کنشاسا، 30 ستمبر، 2026 (وام) -- جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے مصدقہ کیسز کی تعداد بڑھ کر 8,116 ہوگئی ہے، جو گزشتہ ایک ماہ کے دوران 2 ہزار سے زائد کیسز کا اضافہ ہے۔
ملک کے قومی ادارہ برائے صحت عامہ آئی این ایس پی کے مطابق یکم ستمبر کو ایبولا کے 6,100 مصدقہ کیسز اور 2,950 اموات رپورٹ کی گئی تھیں۔
ادارے نے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 49 کیسز، 23 اموات اور 18 صحت یابیاں ریکارڈ کی گئیں۔ وبا کے آغاز سے اب تک مصدقہ کیسز کی مجموعی تعداد 8,116 تک پہنچ چکی ہے، جن میں 3,924 اموات شامل ہیں۔