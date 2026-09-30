شارجہ کے مشرقی و وسطی علاقوں میں 1.2 ارب درہم سے زائد کے ترقیاتی منصوبے

شارجہ، 30 ستمبر 2026 (وام) -- شارجہ 2026 کے دوران اپنے مشرقی اور وسطی علاقوں میں 1.2 ارب درہم سے زائد مالیت کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جن میں اسکول، کھیلوں کی سہولیات، سرکاری عمارتیں، سیاحتی مقامات اور عوامی پارکس شامل ہیں۔
شارجہ گورنمنٹ میڈیا بیورو کی رپورٹ کے مطابق، شارجہ محکمہ تعمیرات عامہ کے مشرقی علاقے میں جاری اور مکمل شدہ منصوبوں کی مجموعی مالیت 83 کروڑ 40 لاکھ درہم سے زائد ہے، جبکہ وسطی علاقے میں یہ مالیت 38 کروڑ 60 لاکھ درہم سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ منصوبے سپریم کونسل کے رکن اور حاکم شارجہ عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کی ہدایات کے تحت بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور معیارِ زندگی بلند کرنے کے لیے نافذ کیے جا رہے ہیں۔
مشرقی علاقے میں کلباء کا حصہ تقریباً 61 کروڑ 80 لاکھ درہم ہے۔ اہم منصوبوں میں وکٹوریہ انٹرنیشنل اسکول کلباء کے دوسرے مرحلے کا 18 کروڑ 40 لاکھ درہم کا منصوبہ شامل ہے، جو مکمل کرکے حوالے کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے واٹر فرنٹ پر سرکاری عمارتوں کی توسیع پر مجموعی طور پر 18 کروڑ 50 لاکھ درہم خرچ کیے جا رہے ہیں۔
یونیورسٹی آف کلباء میں 11 کروڑ درہم کی لاگت سے اسپورٹس کمپلیکس بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں دو نیم اولمپک سوئمنگ پول، تربیتی سہولیات، فٹبال گراؤنڈ اور رننگ ٹریک شامل ہوں گے۔ کلباء کلب برائے معذور افراد کا 7 کروڑ 70 لاکھ درہم کا منصوبہ 76 فیصد مکمل ہو چکا ہے، جبکہ 3 کروڑ 80 لاکھ درہم مالیت کے راک آرٹ سینٹر پر 46 فیصد کام مکمل ہوا ہے۔
خورفکان میں منصوبوں کی مجموعی مالیت تقریباً 18 کروڑ 80 لاکھ درہم ہے۔ یہاں وکٹوریہ انٹرنیشنل اسکول کے دوسرے مرحلے کا 14 کروڑ درہم کا منصوبہ مکمل کرکے حوالے کیا جا چکا ہے، جبکہ اللؤلؤیہ علاقے میں ایک نئی نرسری بھی مکمل ہو گئی ہے۔ سول ڈیفنس سینٹر اور دیگر عوامی سہولیات پر کام جاری ہے۔
دبا الحصن میں 2 کروڑ 90 لاکھ درہم سے زائد کے کمیونٹی منصوبوں میں نرسری، واٹر فرنٹ کی سہولیات اور شارجہ لیڈیز کلب کے بیچ پارک سے متعلق منصوبے شامل ہیں۔
وسطی علاقے میں تعلیمی منصوبوں کے لیے 31 کروڑ 20 لاکھ درہم مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا منصوبہ وکٹوریہ انٹرنیشنل اسکول الذید ہے، جس کی لاگت 18 کروڑ 40 لاکھ درہم ہے۔ یونیورسٹی آف الذید میں 8 کروڑ 40 لاکھ درہم کی لاگت سے ایک ہزار نشستوں والا تھیٹر تعمیر کیا جا رہا ہے، جبکہ 4 کروڑ 20 لاکھ درہم سے مسجد کی تعمیر بھی جاری ہے۔
وسطی علاقے کے دیگر منصوبوں میں ملیحہ میں 3 کروڑ 20 لاکھ درہم مالیت کا گھڑ سواری کلب شامل ہے، جو مجموعی طور پر 4 کروڑ 90 لاکھ درہم کے کھیلوں اور خدماتی منصوبوں کا حصہ ہے۔ کلب میں 40 گھوڑوں کے لیے اصطبل، ریس کورس اور تربیتی علاقہ قائم کیا جائے گا۔ البطائح میں سول ڈیفنس کی عمارت اور اونٹوں کی مارکیٹ بھی زیر تعمیر ہیں، جبکہ پارکس اور سبز مقامات کی ترقی پر 2 کروڑ 50 لاکھ درہم سے زائد خرچ کیے جا رہے ہیں۔
محکمہ تعمیرات عامہ میں برانچز کے ڈائریکٹر انجینئر عبداللہ التنیجی نے کہا کہ یہ منصوبے شارجہ کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر عوامی سہولیات کو وسعت دینے کے محکمے کے منصوبوں کا حصہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے کے ذریعے منصوبوں کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے، معیار برقرار رکھنے اور سرکاری سہولیات کی کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔