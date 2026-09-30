متحدہ عرب امارات کسٹمز نے سرحدی گزرگاہ سے 16.2 کلوگرام کرسٹل میتھ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی

ابوظہبی، 30 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کسٹمز نے وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز و پورٹ سکیورٹی کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پورٹس سکیورٹی کی نمائندگی میں 16.2 کلوگرام کرسٹل میتھ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ منشیات کو ایک گاڑی کے ٹائر کے اندر مہارت سے چھپایا گیا تھا، جو ملک کی ایک زمینی سرحدی گزرگاہ سے متحدہ عرب امارات میں داخل ہو رہی تھی۔
واقعہ اس وقت سامنے آیا جب جدید اسکیننگ سسٹمز سے گزرنے کے دوران کسٹمز انسپکٹرز کو گاڑی پر شبہ ہوا اور غیر معمولی اشارے ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد دستی تلاشی کی گئی، جس کے دوران کسٹمز اینڈ سکیورٹی سپورٹ ڈیپارٹمنٹ کے منشیات کی شناخت میں مہارت رکھنے والے K9 یونٹ کے تعاون سے منشیات برآمد کر لی گئیں۔
اتھارٹی کے مطابق یہ کارروائی کسٹمز انسپکٹرز کی مستعدی، فیلڈ تجربے اور ممنوعہ مواد کی شناخت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کی عکاس ہے، جس سے ملک کی مختلف سرحدی گزرگاہوں پر اسمگلنگ کی کوششوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت مزید بہتر ہوئی ہے۔
جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پورٹس سکیورٹی نے بتایا کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک منشیات کی 765 ضبطگیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، جن میں تقریباً 390 کلوگرام منشیات اور 50 ہزار نشہ آور گولیاں شامل ہیں۔
اتھارٹی نے انسپکٹرز کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ معاشرے کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھنے اور متحدہ عرب امارات کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی روک تھام کے لیے اپنی تفتیشی و معائنہ صلاحیتوں کو مسلسل بہتر بناتی رہے گی۔