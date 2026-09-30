جی سی اے اے: دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز FZ1073 سے متعلق سکیورٹی واقعے پر قابو پا لیا گیا

ابوظہبی، 30 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بدھ کو بتایا کہ 30 ستمبر 2026 کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والی فلائی دبئی کی پرواز FZ1073 کو ایک سکیورٹی واقعے کا سامنا کرنا پڑا، جس پر بعد ازاں قابو پا لیا گیا۔
واقعے کے باعث طیارے کا رخ تبدیل کرنا پڑا اور اس نے سعودی عرب کے تبوک ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔
اتھارٹی کے مطابق واقعے میں طیارے کے عملے کے بعض ارکان زخمی ہوئے، جنہیں ضروری طبی امداد کے لیے سعودی عرب کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا۔
جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے واضح کیا کہ مسافروں اور عملے کی سلامتی اور تحفظ اس کی اولین ترجیح ہے۔
اتھارٹی کی تحقیقاتی ٹیمیں متعلقہ حکام کے تعاون سے واقعے کی وجوہات اور حالات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں آپریشنل اور سکیورٹی پہلوؤں کا جائزہ بھی شامل ہے۔
اتھارٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر سرکاری معلومات گردش نہ کریں اور تحقیقات کے نتائج سے قبل کسی نتیجے پر نہ پہنچیں۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد نتائج عوام کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔