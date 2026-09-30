شیخ عبداللہ بن زاید اور اسرائیلی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 30 ستمبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون ساعر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی مجموعی صورتحال اور تازہ پیش رفت پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔
گفتگو کے دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے مسافروں کی خیریت دریافت کی، جسے ایک سکیورٹی واقعے کا سامنا کرنا پڑا تھا اور صورتحال پر قابو پا لیا گیا تھا۔
عزت مآب نے مسافروں کی صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی اپنا سلام اور نیک تمنائیں پہنچائیں۔