متحدہ عرب امارات کی آئل ٹینکر کے عملے کے ارکان کی ہلاکت کی مذمت

ابوظہبی، یکم اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے صومالیہ کے ساحل کے قریب ہائی جیک کیے گئے تیل مصنوعات بردار ٹینکر 'ایم ٹی آنر 25' کو آزاد کرانے کی کارروائی کے دوران عملے کے ارکان کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی مذمت کی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے کہا کہ اس نوعیت کی مجرمانہ کارروائیاں بحری سلامتی اور بین الاقوامی تجارتی راستوں کے تحفظ کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی یکجہتی کا اظہار کیا اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات پیش کیں۔
وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ بحری آمدورفت کا تحفظ عالمی اقتصادی استحکام اور بین الاقوامی تجارت کا بنیادی ستون ہے۔
اس تناظر میں متحدہ عرب امارات نے تجارتی جہازوں کے تحفظ، ان کے عملے کی سلامتی یقینی بنانے اور بحری آمدورفت کے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔