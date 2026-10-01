پنسلوانیا میں خسرہ کے کیسز 943 تک پہنچ گئے، رواں سال پانچ اموات رپورٹ

پنسلوانیا، یکم اکتوبر 2026 (وام) -- امریکی ریاست پنسلوانیا میں رواں سال خسرہ کے 943 کیسز 39 کاؤنٹیز میں رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اس انتہائی متعدی بیماری کا پھیلاؤ جاری ہے۔
ریاستی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق لنکاسٹر کاؤنٹی میں خسرہ سے متاثرہ ایک غیر ویکسین شدہ شخص کی موت ہوگئی، جس کے بعد رواں سال ریاست میں خسرہ سے منسلک اموات کی تعداد پانچ ہوگئی۔
رائٹرز کے مطابق ریاست میں پیر کو خسرہ کے 903 کیسز رپورٹ کیے گئے تھے۔
تاہم امریکی مراکز برائے امراض کے کنٹرول و روک تھام نے منگل تک ملک بھر میں خسرہ سے متعلق دو اموات کی تصدیق کی تھی۔ ریاستی اور وفاقی سطح پر خسرہ سے منسلک اموات کی درجہ بندی کے مختلف طریقہ کار کے باعث اعداد و شمار میں فرق ہے۔
پنسلوانیا میں کسی ایسے شخص کی موت کو خسرہ سے منسلک شمار کیا جاتا ہے جو فعال خسرہ انفیکشن کے دوران علامات ظاہر ہونے کے 30 دن کے اندر انتقال کر جائے اور مقررہ طبی و لیبارٹری معیار پر پورا اترتا ہو، بشرطیکہ موت کسی غیر متعلقہ وجہ سے نہ ہوئی ہو۔
سی ڈی سی کے اعداد و شمار کے مطابق 24 ستمبر تک امریکا میں رواں سال خسرہ کے 3,659 مصدقہ کیسز ریکارڈ کیے جا چکے تھے۔