ستمبر میں برینٹ 14 فیصد بڑھا، ایشیائی تجارت میں تیل مستحکم رہا

دارالحکومتوں، یکم اکتوبر 2026 (وام) -- جمعرات کو ابتدائی ایشیائی تجارت میں تیل کی قیمتیں تقریباً مستحکم رہیں، جبکہ گزشتہ سیشن میں اضافے اور ستمبر کے دوران نمایاں ماہانہ بڑھوتری کے بعد مارکیٹ محدود اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔
00:45 GMT تک برینٹ خام تیل کے سودے 12 سینٹ یا 0.1 فیصد بڑھ کر 98.15 ڈالر فی بیرل ہوگئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) 7 سینٹ یا 0.1 فیصد کم ہو کر 90.35 ڈالر فی بیرل پر آگیا۔
بدھ کو دونوں بینچ مارک قیمتوں میں تقریباً ایک ڈالر فی بیرل اضافہ ہوا تھا۔
رائٹرز کے مطابق ستمبر میں برینٹ کی قیمت میں تقریباً 14 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو جولائی کے بعد سب سے بڑا ماہانہ اضافہ ہے، جبکہ WTI میں ماہانہ بنیاد پر تقریباً 5 فیصد اضافہ ہوا۔