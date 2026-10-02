عرب لیگ کی مسجد اقصیٰ میں 1,300 سے زائد اسرائیلی آبادکاروں کے داخلے کی مذمت

قاہرہ، یکم اکتوبر، 2026 (وام) -- عرب لیگ نے 1,300 سے زائد اسرائیلی آبادکاروں کے مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے اور اس کے صحنوں میں مذہبی رسومات ادا کرنے کی مذمت کرتے ہوئے مسجد کی تاریخی اور قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں سے خبردار کیا ہے۔
عرب لیگ نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا کہ اس نوعیت کے بار بار واقعات کا مقصد ایسی نئی صورتحال پیدا کرنا ہے جو مسجد اقصیٰ کی زمانی اور مکانی تقسیم کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔
بیان میں عرب لیگ نے اسرائیلی حکام کو موجودہ کشیدگی اور خطے کی سلامتی و استحکام پر اس کے ممکنہ اثرات کا ذمہ دار قرار دیا۔
عرب لیگ نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے فوری اقدام کا مطالبہ کرتے ہوئے مقدس مقامات کے تحفظ، حملوں کی روک تھام اور عبادت کی آزادی یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔