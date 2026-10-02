سونا ہفتہ وار 2 فیصد سے زائد کمی کی جانب، اسپاٹ قیمت 4,184.45 ڈالر

سنگاپور، 2 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو سونے کی قیمت تقریباً مستحکم رہی، تاہم مضبوط امریکی ڈالر اور امریکی سرکاری بانڈز کے بلند منافع کے دباؤ میں سونا مسلسل دوسرے ہفتے کمی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سرمایہ کار امریکی روزگار کے اہم اعدادوشمار کے منتظر ہیں، جن سے فیڈرل ریزرو کی آئندہ شرح سود کی پالیسی کے بارے میں مزید اشارے ملنے کی توقع ہے۔
گرین وچ وقت کے مطابق 04:19 بجے اسپاٹ گولڈ معمولی تبدیلی کے ساتھ 4,184.45 ڈالر فی اونس پر رہا، جبکہ رواں ہفتے اب تک اس کی قیمت میں 2 فیصد سے زائد کمی آ چکی ہے۔ امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,214.70 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.5 فیصد بڑھ کر 61.18 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 1,734.44 ڈالر اور پیلیڈیم 0.9 فیصد بڑھ کر 1,181.93 ڈالر فی اونس ہوگیا۔ تاہم تینوں دھاتیں ہفتہ وار بنیاد پر کمی کی جانب گامزن ہیں۔