عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مستحکم، برینٹ 102.28 ڈالر فی بیرل

سنگاپور، 2 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو تیل کی قیمتیں مجموعی طور پر مستحکم رہیں، تاہم ہفتہ وار بنیاد پر برینٹ خام تیل تقریباً 2 فیصد کمی کی جانب بڑھ رہا ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ میں معمولی اضافہ متوقع ہے۔
گرین وچ وقت کے مطابق 03:50 بجے برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 3 سینٹ یا 0.03 فیصد کمی کے ساتھ 102.28 ڈالر فی بیرل پر رہے۔ یہ معمولی کمی ایسے وقت میں دیکھی گئی جب جمعرات کو برینٹ کی قیمت میں 4 ڈالر سے زائد اضافہ ہوا تھا۔
دوسری جانب امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل 19 سینٹ یا 0.2 فیصد کم ہوکر 92.68 ڈالر فی بیرل پر آگیا، تاہم رواں ہفتے مجموعی طور پر اس میں تقریباً 0.3 فیصد اضافے کا امکان ہے۔
گزشتہ سیشن میں تیل کی قیمتوں کو اس وقت سہارا ملا جب چینی ریفائنریز نے اکتوبر کے لیے پٹرولیم مصنوعات کی برآمدات معطل کر دیں، جس سے عالمی منڈی میں رسد سے متعلق توقعات متاثر ہوئیں۔