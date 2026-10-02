امریکی ڈالر 17 ماہ کی بلند ترین سطح پر، مسلسل تیسرے ہفتے اضافے کی جانب

سنگاپور، 2 اکتوبر، 2026 (وام) -- امریکی ڈالر جمعہ کو 17 ماہ کی بلند ترین سطح کے قریب رہا اور مسلسل تیسرے ہفتے اضافے کی جانب بڑھ رہا ہے۔
چھ بڑی عالمی کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی قدر ناپنے والا ڈالر انڈیکس 102.08 پر رہا اور رواں ہفتے تقریباً ایک فیصد اضافے کی جانب گامزن ہے۔ یہ مئی 2025 کے بعد پہلی بار مسلسل تیسرا ہفتہ وار اضافہ ہوگا۔
یورو 1.1237 ڈالر پر رہا، جو مئی 2025 کے بعد اس کی کم ترین سطح کے قریب ہے۔ جاپانی ین 158 فی ڈالر پر مستحکم رہا، جبکہ اعدادوشمار کے مطابق ٹوکیو میں بنیادی مہنگائی کی سالانہ شرح ستمبر میں تیز ہوکر 10 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
برطانوی پاؤنڈ 1.3187 ڈالر پر رہا، جبکہ آسٹریلوی ڈالر 0.18 فیصد کمی کے ساتھ 0.6918 امریکی ڈالر پر آگیا۔ دونوں کرنسیاں تقریباً تین ماہ کی کم ترین سطح کے قریب رہیں۔
نیوزی لینڈ ڈالر بھی 0.22 فیصد کم ہوکر 0.5591 امریکی ڈالر پر آگیا، جو نومبر 2025 کے بعد اس کی کم ترین سطح ہے۔