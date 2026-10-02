متحدہ عرب امارات کے صدر کی امریکی سینیٹر جونی ارنسٹ سے ملاقات

ابوظہبی، 2 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج امریکی سینیٹر جونی ارنسٹ سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران متحدہ عرب امارات اور امریکا کے درمیان اسٹریٹجک تعاون اور دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے لیے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
بات چیت میں علاقائی سلامتی و استحکام کے ساتھ مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں میں امن کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
ملاقات میں صدارتی دیوان کے نائب چیئرمین برائے خصوصی امور عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد حکام نے شرکت کی۔