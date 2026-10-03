فلائی دبئی FZ1073 واقعہ: دہشت گرد کارروائی کی منصوبہ بندی اور کوشش سامنے آئی، اٹارنی جنرل

ابوظہبی، 3 اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے اٹارنی جنرل کونسلر ڈاکٹرحمد سیف الشامسی نے کہا ہے کہ فلائی دبئی کی پرواز FZ1073 میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ معاون پائلٹ نے دہشت گرد کارروائی کی کوشش کی۔
ڈاکٹر حمد سیف الشامسی نے بتایا کہ معاون پائلٹ نے دورانِ پرواز اپنے منصوبے پر عملدرآمد شروع کرتے ہوئے کاک پٹ میں کپتان پر کریش ایکس سے حملہ کیا اور طیارے کے فلائٹ کنٹرولز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔
اٹارنی جنرل نے کہا کہ واقعے کے مکمل حالات، محرکات اور اس سے متعلق ممکنہ روابط کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے ساتھ فنی معائنوں اور مادی و ڈیجیٹل شواہد کے تجزیے کا عمل بھی مکمل کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تمام ضروری قانونی اور تحقیقاتی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔