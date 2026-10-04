آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت 617 ٹن امداد لے کر امارات کے پانچ قافلے غزہ میں داخل

ابوظہبی، 4 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے پانچ انسانی امدادی قافلے رواں ہفتے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن میں 55 ٹرکوں کے ذریعے 617 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔
قافلوں میں خوراک اور عارضی رہائش کے لیے ضروری سامان شامل تھا، جس کا مقصد فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنا اور انسانی ہمدردی کی امدادی کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔
تازہ قافلوں کے بعد آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے آغاز سے اب تک غزہ پہنچنے والے اماراتی امدادی ٹرکوں کی مجموعی تعداد 14,442 ہوگئی ہے، جن کے ذریعے مجموعی طور پر 136,891 ٹن انسانی امداد پہنچائی گئی ہے۔
امدادی سامان کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے آپریشن کی ٹیم مصر کے شہر العریش میں قائم اماراتی انسانی امداد لاجسٹکس مرکز میں قافلوں کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں امداد وصول کرنے، چھانٹی اور تیاری کے بعد اسے غزہ روانہ کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت مندوں تک امداد کی ترسیل جاری رہے۔