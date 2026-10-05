متحدہ عرب امارات او آئی سی براڈکاسٹنگ یونین کی ایگزیکٹو کونسل کا رکن منتخب

ابوظہبی، 5 اکتوبر 2026 (وام) -- او آئی سی اسٹیٹس براڈکاسٹنگ یونین کی جنرل اسمبلی نے متحدہ عرب امارات کو یونین کی نئی مدت کے لیے ایگزیکٹو کونسل کا رکن منتخب کر لیا ہے، جو میڈیا کے شعبے میں امارات کی نمایاں حیثیت اور میڈیا اداروں کے درمیان تعاون کے فروغ کے ساتھ عرب اور اسلامی میڈیا کی علاقائی و بین الاقوامی موجودگی مضبوط بنانے میں اس کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ فیصلہ او آئی سی اسٹیٹس براڈکاسٹنگ یونین کی جنرل اسمبلی کے آن لائن اجلاس کے دوران کیا گیا۔
اس موقع پر نیشنل میڈیا اتھارٹی کے سیکرٹری جنرل محمد سعید الشحی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا انتخاب میڈیا کے شعبے کی ترقی میں اس کے تجربے کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اماراتی قیادت ایک ایسے جدید میڈیا شعبے کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے جو انسانی صلاحیتوں، علم اور جدید ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کرے اور مختلف اقوام کے درمیان مکالمے اور باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ دے۔
محمد سعید الشحی نے کہاکہ، "ہمیں متحدہ عرب امارات کے یونین کی ایگزیکٹو کونسل کا رکن منتخب ہونے پر فخر ہے اور ہم رکن ممالک کے ساتھ مل کر اس تعاون کو تجربات کے تبادلے، مواد کی ترقی اور میڈیا پیشہ ور افراد کی صلاحیتوں میں اضافے کے عملی مواقع میں تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اپنی مہارت اور شراکت داریوں سے استفادہ کرتے ہوئے پیشہ ورانہ اور ذمہ دار میڈیا کی حمایت جاری رکھے گا، جو معاشروں اور ثقافتوں کی حقیقی عکاسی کرے اور ان کی بین الاقوامی موجودگی اور اثر و رسوخ کو مضبوط بنائے۔
محمد سعید الشحی نے مزید کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شراکت داریوں کو مضبوط بنانا مشترکہ میڈیا تعاون کی ترجیحات متعین کرنے اور ایسے ادارے تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو تکنیکی اور پیشہ ورانہ تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکیں۔
انہوں نے کہا کہ ان شراکت داریوں کے ذریعے متحدہ عرب امارات اپنے میڈیا کی عالمی موجودگی اور اثر کو بڑھانے، اپنے عوام کی ثقافت اور اہم مسائل کو اجاگر کرنے اور میڈیا کے کردار کو ترقی کے شراکت دار اور بین الاقوامی مکالمے و باہمی سمجھ بوجھ کے فروغ کے ذریعے کے طور پر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔