غزہ سے مزید 12 مریض اماراتی فلوٹنگ ہسپتال منتقل، طبی خدمات 35,030 تک پہنچ گئیں

العریش، 5 اکتوبر، 2026 (وام) -- مصر کے شہر العریش میں قائم اماراتی فلوٹنگ ہسپتال نے غزہ کی پٹی سے مزید 12 مریضوں اور زخمیوں کو علاج کے لیے وصول کیا ہے۔ یہ اقدام آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت فلسطینی عوام کے لیے امارات کی جاری طبی اور انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔
مریضوں کی آمد کے فوراً بعد ماہر طبی اور نرسنگ ٹیموں نے ضروری معائنے اور ٹیسٹ کیے اور ہر کیس کے لیے مناسب علاج کا منصوبہ تیار کیا۔
ہسپتال اب تک مجموعی طور پر 35,030 طبی خدمات فراہم کر چکا ہے اور غزہ سے آنے والے مریضوں اور زخمیوں کو ماہر طبی عملے اور جدید آلات کی مدد سے علاج فراہم کر رہا ہے۔
یہ کوششیں غزہ کے مریضوں کی طبی ضروریات پوری کرنے اور فلسطینی عوام کی مسلسل مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔