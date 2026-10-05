اماراتی ہوائی اڈوں پر منشیات اسمگلنگ کی 14 کوششیں ناکام، 300 کلوگرام سے زائد منشیات ضبط

ابوظہبی، 5 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات میں متعلقہ سکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیوں کے نتیجے میں دو ماہ سے بھی کم عرصے کے دوران ہوائی اڈوں کے ٹرانزٹ علاقوں کے ذریعے منشیات اسمگل کرنے کی 14 کوششیں ناکام بناتے ہوئے 300 کلوگرام سے زائد منشیات ضبط کی گئی ہیں۔
یہ کارروائیاں قومی انسداد منشیات ایجنسی اور وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز و پورٹ سکیورٹی کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پورٹ سکیورٹی کے مشترکہ تعاون سے کی گئیں۔
قومی انسداد منشیات ایجنسی اور امارات کسٹمز کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق ملکی اداروں کے درمیان مربوط رابطے اور بین الاقوامی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ساتھ پیشگی معلومات کے تبادلے نے کارروائیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ مختلف یورپی اور ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے متعدد اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا۔ مشتبہ سامان اور سفری راستوں سے متعلق معلومات ان کی امارات آمد سے قبل ہی حاصل کر لی گئی تھیں، جس کے بعد متعلقہ کھیپوں کی روانگی کے مقام سے نگرانی شروع کردی گئی۔
امارات کسٹمز کے مطابق ملک کے ہوائی اڈوں پر جدید تکنیکی نظام اور اسمارٹ اسکیننگ ٹیکنالوجیز استعمال کی جا رہی ہیں، جو سامان اور ٹرانزٹ کھیپوں میں چھپائی گئی مشتبہ اشیا کی تیز رفتار اور درست شناخت کر سکتی ہیں۔ کئی صورتوں میں سامان کو دستی طور پر کھولے بغیر ہی مشتبہ مواد کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جس سے تلاشی کا وقت کم اور اسمگلنگ کی نشاندہی کی صلاحیت بہتر ہوئی ہے۔
ادارے نے بتایا کہ ملکی اور بین الاقوامی حکام کے درمیان تعاون کے ذریعے پروازوں کے راستوں، ٹرانزٹ سامان، روانگی کے مقامات اور حتمی منزلوں کا پیشگی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار سے مشتبہ کیسز کی جلد شناخت اور امارات پہنچنے سے پہلے ان کی نگرانی ممکن ہوتی ہے، تاکہ داخلی مقامات پر موجود خصوصی ٹیمیں پیشگی تیاری کے ساتھ فوری کارروائی کر سکیں۔
قومی انسداد منشیات ایجنسی نے کہا کہ جدید ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے پروازوں، مسافروں اور ٹرانزٹ سامان سے متعلق بڑی مقدار میں معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جس سے غیر معمولی نقل و حرکت اور زیادہ خطرے والی کھیپوں کی نشاندہی ممکن ہوتی ہے۔
ایجنسی کے مطابق فیلڈ تجربے، جدید ٹیکنالوجی، ڈیٹا تجزیے اور عالمی انٹیلی جنس تعاون پر مشتمل یہ مربوط نظام سرحد پار منظم جرائم اور منشیات اسمگلنگ کے بدلتے طریقوں سے نمٹنے، امارات کو منشیات کی ترسیل کے راستے کے طور پر استعمال ہونے سے روکنے اور معاشرے کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھنے کی قومی حکمت عملی کا حصہ ہے۔