متحدہ عرب امارات کی شامی علاقے میں اسرائیل کی جانب سے کھدائی اور بلڈوزنگ کی کارروائیوں کی بحالی کی مذمت

ابوظہبی، 5 اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے شامی عرب جمہوریہ کی سرزمین میں نام نہاد "صوفا 53 لائن" کے علاقے میں اسرائیلی افواج کی جانب سے دوبارہ کھدائی اور بلڈوزنگ کی کارروائیوں کے ساتھ دفاعی تنصیبات کی تعمیر کی مذمت کی ہے۔ امارات نے شام کی خودمختاری کی کسی بھی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کو لاحق کسی بھی خطرے کو واضح طور پر مسترد کرنے کے اپنے مؤقف کا اعادہ کیا۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ شامی سرزمین پر اسرائیل کے مسلسل حملے بین الاقوامی قانون اور شام و اسرائیل کے درمیان 1974 کے فوجی علیحدگی کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہیں، جس کی پاسداری اسرائیل پر لازم ہے۔
وزارت نے شام کے استحکام اور علاقائی سالمیت کی حمایت سے متعلق متحدہ عرب امارات کے مستقل مؤقف کا اعادہ کیا۔ اس نے شامی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی، امن، وقار، پرامن بقائے باہمی اور ترقی سے متعلق ان کی امنگوں کی تکمیل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کی۔
وزارت نے عالمی برادری سے فوری اقدام کا مطالبہ کیا تاکہ شامی سرزمین پر اسرائیل کے بار بار حملوں کو روکا جا سکے اور مزید کشیدگی سے بچا جا سکے، جو خطے میں تناؤ بڑھانے کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔