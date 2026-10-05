امارات کی بیرون ملک براہ راست سرمایہ کاری 2025 میں 63.35 ارب ڈالر، مجموعی حجم 402.7 ارب ڈالر

ابوظہبی، 5 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے توانائی، بنیادی ڈھانچے، بندرگاہوں و لاجسٹکس، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، صنعت، رئیل اسٹیٹ، مالیاتی خدمات اور صحت سمیت اہم شعبوں میں چھ براعظموں تک پھیلی سرمایہ کاری کے ذریعے ایک بڑے عالمی سرمایہ کار کے طور پر اپنی پوزیشن مزید مضبوط کی ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تجارت و ترقی 'انکٹاڈ' کے تازہ اعدادوشمار کے مطابق 2025 میں امارات سے بیرون ملک براہ راست سرمایہ کاری کا بہاؤ 63.353 ارب ڈالر رہا، جبکہ سال کے اختتام پر بیرون ملک براہ راست سرمایہ کاری کا مجموعی حجم 402.729 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ 2010 میں یہ حجم 55.560 ارب ڈالر تھا۔
'انکٹاڈ' کی ورلڈ انویسٹمنٹ رپورٹ 2026 کے مطابق 2025 میں عالمی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا مجموعی بہاؤ 1.6 ٹریلین ڈالر رہا۔
اماراتی سرمایہ کاری ترقی یافتہ اور ابھرتی ہوئی معیشتوں میں وسیع جغرافیائی پھیلاؤ رکھتی ہے۔ شمالی امریکا میں سرمایہ کاری ٹیکنالوجی، توانائی اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں ہے۔ یہ خطہ مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کے پورٹ فولیو کا 44 فیصد بنتا ہے، جہاں 80 سے زائد براہ راست سرمایہ کاریاں اور 170 ارب ڈالر کے زیر انتظام اثاثے موجود ہیں۔
یورپ اور ایشیا میں اماراتی سرمایہ کاری قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے، لاجسٹکس، ٹیکنالوجی، صنعت، رئیل اسٹیٹ، لائف سائنسز اور صحت کے شعبوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مبادلہ کے پورٹ فولیو میں یورپ کا حصہ 15 فیصد، ایشیا پیسیفک کا 13 فیصد اور لاطینی امریکا و کیریبین کا ایک فیصد ہے۔
ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی اے ڈی آئی اے کی طویل مدتی حکمت عملی بھی وسیع جغرافیائی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے اسٹریٹجک پورٹ فولیو میں شمالی امریکا کے لیے 45 سے 60 فیصد، یورپ کے لیے 15 سے 30 فیصد، ابھرتی منڈیوں کے لیے 10 سے 20 فیصد اور ترقی یافتہ ایشیائی منڈیوں کے لیے 5 سے 10 فیصد تک مختص کیا گیا ہے۔
افریقہ میں اماراتی سرمایہ کاری لاجسٹکس، بندرگاہوں، توانائی اور بنیادی ڈھانچے میں پھیلی ہوئی ہے، جبکہ آسٹریلیا اور بحرالکاہل کے خطے میں بھی لاجسٹکس اور توانائی اہم شعبوں میں شامل ہیں۔
بندرگاہوں اور لاجسٹکس میں اماراتی کمپنیوں کی عالمی توسیع نمایاں ہے۔ ڈی پی ورلڈ 80 سے زائد ممالک میں 590 سے زیادہ کاروباری یونٹس کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ اے ڈی پورٹس گروپ نے بھی 2025 کے اختتام تک 50 سے زائد ممالک میں اپنے دفاتر قائم کیے، جبکہ براہ راست یا نمائندوں کے ذریعے اس کی تجارتی موجودگی 158 ممالک تک پہنچ گئی۔ گروپ امارات اور بیرون ملک مجموعی طور پر 34 بندرگاہیں اور ٹرمینلز چلا رہا ہے۔
وزارت خارجہ تجارت کے انڈر سیکریٹری فہد القرقاوی نے امارات نیوز ایجنسی وام کو بتایا کہ امارات نے مختلف ممالک کے ساتھ اقتصادی و تجارتی شراکت داری بڑھاتے ہوئے ایک وسیع اور متنوع عالمی سرمایہ کاری نیٹ ورک قائم کیا ہے، جس سے قومی سرمایہ کاری کے لیے نئی منڈیاں اور مواقع پیدا ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جنوبی و وسطی امریکا اور افریقہ سمیت متعدد خطوں میں اماراتی سرمایہ کاری مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ ملک دنیا بھر سے سرمایہ بھی اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ چار برسوں کے دوران امارات افریقہ میں سب سے بڑا سرمایہ کار بن چکا ہے۔
القرقاوی نے کہا کہ امارات کی عالمی سرمایہ کاری کو بین الاقوامی اقتصادی تعلقات اور جامع اقتصادی شراکت داری معاہدوں ’’سیپا‘‘ کے بڑھتے ہوئے نیٹ ورک سے تقویت ملی ہے، جو امارات اور شراکت دار ممالک کے درمیان دونوں سمتوں میں سرمایہ کاری کے بہاؤ کو فروغ دیتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امارات بیرون ملک سرمایہ کاری میں صرف مالی منافع ہی نہیں بلکہ میزبان معیشتوں پر مثبت اثر اور دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند نتائج کو بھی اہمیت دیتا ہے۔
اے آئی ایم گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین داؤد الشزاوی نے کہا کہ اماراتی سرمایہ اب زیادہ متنوع اور عالمی سطح پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ خودمختار سرمایہ کاری فنڈز اور فیملی آفسز افریقہ، جنوب مشرقی ایشیا اور لاطینی امریکا سمیت اہم منڈیوں میں طویل مدتی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
ان کے مطابق اماراتی سرمایہ کار اب صرف سرمایہ فراہم کرنے تک محدود نہیں بلکہ گورننس، ضابطہ جاتی مہارت اور ادارہ جاتی روابط کے ذریعے سرحد پار منصوبوں میں شراکت دار کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، جس سے عالمی سرمایہ اور ابھرتی منڈیوں کے درمیان رابطے میں امارات کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔
یونین آف عرب چیمبرز کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر خالد حنفی نے امارات کو سرمایہ کاری کا نمایاں ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک نے ایک طرف دنیا بھر سے سرمایہ متوجہ کرنے کے لیے مؤثر نظام قائم کیے ہیں، جبکہ دوسری جانب اپنے سرمائے کو عرب اور عالمی منڈیوں میں کامیابی سے وسعت دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کے اندر تنوع کے ساتھ جنوبی امریکا جیسی دور دراز منڈیوں تک اماراتی سرمایہ کاری کا پھیلاؤ بھی اس کے عالمی سرمایہ کاری ماڈل کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔