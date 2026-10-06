شمالی کیوو میں ایبولا کیسز میں اضافہ، ایم ایس ایف کا فوری توسیع کا مطالبہ

کنشاسا، 6 اکتوبر 2026 (وام) -- میڈیسنز سان فرنٹیئرز، ایم ایس ایف نے پیر کو جمہوری جمہوریہ کانگو کے شمال مشرقی صوبے شمالی کیوو میں ایبولا کیسز میں تشویشناک اضافے پر خبردار کرتے ہوئے علاج کی گنجائش فوری طور پر بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔
ایم ایس ایف کے مطابق ستمبر کے اوائل سے شمالی کیوو میں ایبولا کی وبا میں تیزی سے شدت آئی ہے اور اب ملک بھر میں سامنے آنے والے نئے مصدقہ کیسز میں سے تقریباً 40 فیصد اسی صوبے میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔
ادارے نے کہا کہ ہر ہفتے نئے متاثرہ مراکز سامنے آ رہے ہیں، جبکہ علاج کی موجودہ سہولیات ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں، جس سے مریضوں کے ساتھ پوری کمیونٹیز کو بھی زیادہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔
ایم ایس ایف نے خبردار کیا کہ شمالی کیوو میں ایبولا کے علاج کی سہولیات اپنی مکمل گنجائش پر کام کر رہی ہیں۔