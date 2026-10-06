مضبوط ڈالر اور امریکی بانڈز کے منافع میں اضافے سے سونا 0.3 فیصد سستا

عالمی دارالحکومت، 6 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں منگل کو مضبوط امریکی ڈالر اور امریکی سرکاری بانڈز کے منافع میں اضافے کے باعث سونے کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔
گرین وچ وقت کے مطابق 04:00 بجے اسپاٹ گولڈ 0.3 فیصد کمی کے ساتھ 4,128.83 ڈالر فی اونس پر آگیا، جبکہ امریکی سونے کے مستقبل کے سودے معمولی تبدیلی کے ساتھ 4,155.90 ڈالر فی اونس پر رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.6 فیصد کم ہوکر 60.69 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.5 فیصد کمی کے ساتھ 1,712.20 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 0.5 فیصد گھٹ کر 1,166.86 ڈالر فی اونس پر آگیا۔