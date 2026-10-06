ایئر عربیہ کا راس الخیمہ اور کوژیکوڈ کے درمیان روزانہ براہِ راست پروازیں بحال کرنے کا اعلان

راس الخیمہ، 6 اکتوبر 2026 (وام) -- مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی پہلی اور سب سے بڑی کم لاگت فضائی کمپنی ایئر عربیہ نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ راس الخیمہ اور بھارتی ریاست کیرالہ کے ساحلی شہر کوژیکوڈ کے درمیان روزانہ براہِ راست پروازیں 16 اکتوبر 2026 سے دوبارہ شروع کی جائیں گی۔
اس موقع پر ایئر عربیہ گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عادل العلی نے کہا کہ کمپنی راس الخیمہ اور کوژیکوڈ کے درمیان براہِ راست سروس کی بحالی پر خوش ہے، جس سے مسافروں کو دونوں شہروں کے درمیان روزانہ آسان فضائی رابطہ میسر آئے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس روٹ کی بحالی کمپنی کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ قابل اعتماد اور مناسب لاگت کے سفری آپشنز فراہم کرے، جو مختلف کمیونٹیز کو آپس میں جوڑیں اور دونوں مقامات کے درمیان بڑھتی ہوئی سفری مانگ کو پورا کریں۔
کوژیکوڈ سروس کی بحالی کے ساتھ ایئر عربیہ راس الخیمہ سے اپنی فضائی رابطہ کاری مزید مضبوط کر رہی ہے۔ کمپنی پہلے ہی قاہرہ، اسلام آباد، لاہور اور پشاور سمیت اپنے نیٹ ورک کے متعدد مقامات کے لیے براہِ راست پروازیں چلا رہی ہے۔