عجمان میں ستمبر کے دوران 1.9 ارب درہم کے 1,143 رئیل اسٹیٹ لین دین

عجمان، 6 اکتوبر، 2026 (وام) --عجمان میں ستمبر 2026 کے دوران 1.9 ارب درہم مالیت کے 1,143 رئیل اسٹیٹ لین دین ریکارڈ کیے گئے۔
عجمان لینڈ اینڈ رئیل اسٹیٹ ریگولیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر عمر بن عمیر المہیری نے کہا کہ ماہ کے دوران پراپرٹی کی خرید و فروخت میں نمایاں سرگرمی دیکھی گئی، جو شہر میں سرمایہ کاری کے مواقع میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے۔
اعدادوشمار کے مطابق 879 خرید و فروخت کے سودوں کی مجموعی مالیت 1.44 ارب درہم رہی، جبکہ النخیل 2 میں 198 ملین درہم کا سب سے بڑا سودا ریکارڈ کیا گیا۔
اسی عرصے میں 207 ملین درہم مالیت کے 153 رہن کے لین دین ہوئے، جن میں الجرف انڈسٹریل 1 میں 15 ملین درہم کا سب سے بڑا رہن ریکارڈ کیا گیا۔
ستمبر میں ایمریٹس سٹی سب سے زیادہ لین دین والا بڑا منصوبہ رہا، جس کے بعد ازہا کمیونٹی اور عجمان ون کا نمبر آیا۔ علاقوں میں الحلیو 2 سرفہرست رہا، جبکہ الحلیو 1 اور الزاہیہ اس کے بعد رہے۔