متحدہ عرب امارات کے صدر اور شاہ اردن کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر بات چیت

ابوظہبی، 6 اکتوبر، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور ہاشمی مملکت اردن کے شاہ عبداللہ دوم بن الحسین نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا اور امارات-اردن جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تحت مشترکہ ترجیحات کو آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی کے لیے دستیاب مواقع پر بات کی۔
اسی تناظر میں دونوں جانب سے عقبہ–الشیدیۃ–معان ریلوے منصوبے کی اہمیت پر زور دیا گیا، جس کا سنگ بنیاد گزشتہ روز اردن کے شہر عقبہ میں رکھا گیا۔ یہ منصوبہ اردن-امارات ریلوے کمپنی کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے کہا کہ یہ منصوبہ اسٹریٹجک اقدامات کے ذریعے شراکت داری کو مضبوط بنانے، مشترکہ ترجیحات کی حمایت اور دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور، خصوصاً مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے خطے میں سلامتی، استحکام اور امن کے فروغ کے لیے مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔